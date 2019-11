TORY 42% LABURISTI 28%

mercoledì 13 novembre 2019Il Partito conservatore del primo ministro Boris Johnson ha un vantaggio di 14 punti percentuali sulla principale forza di opposizione, il Partito laburista. Lo afferma il quotidiano ''The Times'', pubblicando oggi un sondaggio commissionato alla societa' di rilevazioni statistiche YouGov. L'obiettivo dell'indagine demoscopica era valutare l'effetto della decisione del leader del Brexit Party, Nigel Farage, di non presentare propri candidati alle elezioni anticipate che si terranno il 12 dicembre prossimo nel Regno Unito tutti i 317 collegi vinti dai Conservatori nelle precedenti elezioni del 2017. Secondo questo sondaggio, dunque, il Partito conservatore verrebbe votato dal 42 per cento degli elettori intervistati, contro il 28 per cento a favore del Partito laburista ed il 15 per cento per il Partito liberal-democratico. La parziale desistenza del Brexit Party da' quindi una spinta ai Tory, che per la prima volta dallo scorso mese di febbraio superano nei sondaggi la barra del 40 per cento. Un effetto secondario da non trascurare e' la crescente polarizzazione dell'elettorato britannico. Per questo motivo, anche il Labour aumenta di 2 punti percentuali rispetto al precedente sondaggio realizzato prima della decisione di Farage, mentre i Lib-dem perdono un punto.