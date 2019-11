LOMBARDIA AIUTA 4 COMUNI

mercoledì 13 novembre 2019MILANO - La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, ha dato il via libera all'approvazione dell'accordo per l'attrazione degli investimenti (bando Attract), presentato dai comuni di Mariano Comense, Vertemate con Minoprio (Como), Ardenno (Sondrio) e Lainate (Milano). Comuni che otterranno un contributo a fondo perduto di 100.000 euro. ''Il nostro obiettivo - ha detto l'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli - e' rendere attrattivo ogni singolo territorio lombardo, lavorando in stretta collaborazione con le amministrazioni locali''. ''In questo modo le nostre imprese saranno ancora piu' competitive. Questi progetti vanno quindi in questa direzione. Dalla semplificazione alla realizzazione di opere infrastrutturali si tratta di servizi necessari per lo sviluppo della nostra comunita'. Uno sviluppo sostenibile e attento alle esigenze delle categorie e nel pieno rispetto ambientale'', ha concluso.