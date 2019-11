MAROCCHINO SPACCIA COCAINA

mercoledì 13 novembre 2019PRATO - E' stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina nei pressi di Piazzale Nenni a Prato, ha tentato la fuga ma e' stato bloccato dai carabinieri della tenenza di Montemurtlo (Prato) che hanno poi esteso la perquisizione al suo domicilio dove sono stati trovati altri 50 grammi dello stesso stupefacente e tutto il materiale per il confezionamento. Per questo un 30enne originario del Marocco e' stato arrestato. Il 30enne ha tentato di ostacolare l'individuazione dell'abitazione in cui viveva in un complesso residenziale e per questo i militari hanno passato al setaccio gli oltre cento appartamenti del residence fino ad individuare quello nel quale hanno rinvenuto la droga. L'assuntore e' stato segnalato alla prefettura di Prato per i conseguenti provvedimenti amministrativi mentre lo stupefacente e' stato sequestrato. Il 30enne e' stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza di Montemurlo in attesa di rito direttissimo.