GERMANIA VERSO ELEZIONI

mercoledì 13 novembre 2019BERLINO - L'accordo raggiunto il 10 novembre, dopo mesi di acceso dibattito nella Grande coalizione sulla riforma della pensione di base e' ''soltanto un compromesso'' tra Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD), al governo in Germania dal 14 marzo 2018. Secondo la ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', i tre partiti hanno evitato che il governo federale cadesse sulla riforma della pensione di base. Tuttavia, nella Cdu e nella Csu cosi' come nella SpD, vi sono ''forti componenti interessate piu' al crollo della Grande coalizione che alla sua prosecuzione''. Per quanto riguarda la Cdu, si tratta della cosiddetta ''ala economica'', ossia la componente piu' vicina all'imprenditoria, e della Giovane unione (Ju), l'organizzazione che unisce i giovani del partito e della Csu. Entrambe desiderano destituire la presidente della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer, dall'incarico, cui e' associata la candidatura alla Cancelleria. Tuttavia, ne' la ''ala economica'' ne' la Ju ''sanno come orchestrare questo cambiamento, anche perche' la Csu non ha finora mostrato di volersi associare all'intrigo''. Far cadere il governo sarebbe quindi una possibile soluzione. Parimenti, nella SpD vi e' chi non e' soddisfatto della politica economica svolta con Cdu e Csu e vorrebbe svilupparne una ''completamente diversa con i Verdi e La Sinistra''. Risultato: ormai nessuno dei commentatori politici tedeschi ha dubbi sul fatto che le elezioni anticipate arriveranno nel 2020.