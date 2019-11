JOHNSON-FARAGE = HARD BREXIT

mercoledì 13 novembre 2019Il sostanziale patto di desistenza alle elezioni anticipate del 12 dicembre prossimo tra il Brexit party di Nigel Farage ed il Partito conservatore del primo ministro Boris Johnson rappresenta una gravissima minaccia per il Partito laborista: lo riconosce in particolare il quotidiano fiancheggiatore ''The Guardian'', che nei suoi articoli di cronaca e nei commenti e nelle analisi pubblicate martedi' 12 novembre riferisce le reazioni allarmate dei maggiori esponenti del Labour. A destare la loro maggiore preoccupazione e' la possibilita' che, dopo aver annunciato ieri la desistenza del Brexit party nei 317 collegi vinti dai Conservatori nelle elezioni di due anni fa, Nigel Farage ora ceda ulteriormente alle pressioni e rinunci a presentare propri candidati anche in quei collegi vinti per un soffio dal Partito laborista nel voto del 2017. Sarebbe quello il frutto di una ''alleanza Trump'', come l'ha bollata il leader laborista Jeremy Corbyn facendo riferimento ai numerosi interventi fatti dal presidente degli Stati Uniti per favorire un accordo tra il Partito conservatore ed i Brexit party: il patto Johnson-Farage infatti secondo i Laboristi aumenta il rischio di quella ''hard Brexit'' auspicata da Trump, che cioe' che il Regno Unito tagli decisamente i suoi legami con l'Unione europea ed alla prossima ''fatidica data'' del 31 gennaio 2020, senza alcun accordo sui successivi rapporti commerciali e normativi. Commentatori ed opinionisti del ''Guardian'' indicano poi un altro incombente pericolo: il patto Johnson-Farage segnala il rischio che dopo la Brexit il Regno Unito libero dagli obblighi Ue dia vita ad una ''selvaggia de-regolamentazione'' stile Reagan anni Ottanta (magari!)