CIRIO: AUTONOMIA NO A BOCCIA

mercoledì 13 novembre 2019TORINO - ''Apprezziamo la possibilita' di confrontarci venerdi' con il ministro Boccia sulla sua proposta per l'autonomia, ma se il testo rimarra' cosi' diremo di no''. Lo dichiara il governatore del Piemonte Alberto Cirio in un'intervista al Sole 24 Ore in cui spiega: ''Quello che mi spaventa, e mi fa dubitare e sospettare, e' la questione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep), perche' la definizione di questo aspetto, che oggi e' fumosa, rischia di diventare un appiglio per rimandare tutto sine die''. ''Non ci fanno paura i Lep, tutt'altro, esistono gia' in sanita', ma vogliamo sapere di quali settori parliamo e con quali parametri definiamo i Livelli essenziali delle prestazioni'', dice Cirio. ''La legge, per come e' impostata, prevede che si possa applicare l'autonomia una volta definiti tutti gli aspetti. Il rischio che si tratti di un 'trappolone' e' reale''. ''Il ministro Boccia dimostri buona fede, si parta dai costi storici per ogni regione e nel frattempo si lavori per definire i costi standard. Se una regione spende 100 continuera' ad avere 100, se fara' economie potra' utilizzare le risorse per altri servizi, se sforera' dovra' far fronte alla spesa'', propone Cirio. ''Si tratta di un principio che non danneggia nessuno, permette di applicare l'autonomia da subito e di definire, nel frattempo, i Lep. C'e' poi - conclude - un'altra questione: il presidente del Consiglio Conte deve dire cosa pensa dell'autonomia, serve una posizione politica chiara''.