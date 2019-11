DESTRA STRAVINCE IN SPAGNA

lunedì 11 novembre 2019MADRID - I risultati definitivi delle elezioni generali spagnole: i socialisti, primi con il 28% e 120 seggi, 3 in meno degli attuali (28,7% nel voto di aprile) restano ben lontani dai 176 richiesti a gran voce dal leader socialista Sanchez per avere la maggioranza. Grande vincitore della tornata e' invece la nuova destra di Vox che raccoglie il 15,1% dei voti e ottiene 52 seggi, oltre il doppio dei 24 attuali (aveva il 10,3%). Guadagnano seggi anche i popolari che con il 20,8% delle preferenze arrivano a 87, nell'aprile scorso ne avevano ottenuti 66 (16,7%). Male le formazioni Podemos che con il 12,8% perde 8 seggi passando dagli attuali 43 a 35 e Ciudadanos che crolla da 57 a 10 seggi (dal 15,9% al 6,79%). La new entry di estrema sinistra Mas Pais ottiene 3 deputati. Erc ottiene invece 13 seggi con il 3,60% dei voti. Il quadro politico vede il Psoe e Podems ora nell'impossibilità assoluta di fornare un governo, neppure lo volessero. Mentre l'alleanza di centrodestra formata da Vox con i Popolari e Ciudadanos ora raccoglie 149 seggi in Parlamento. Nessuno di fatto ha la posisbilità di formare un governo, tuttavia se come alcuni analisti politici spagnoli fanno intendere il Psoe si dovesse spaccare con la fuoriuscita di una trentina di parlamentari insoddisfatti della radicalizzazione a sinistra del partito, il centrodestra potrebbe rapidamente governare la Spagna.