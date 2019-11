LABURISTI VERSO LA DISFATTA

giovedì 7 novembre 2019LONDRA - Il vice-leader del Partito laburista Tom Watson si e' dimesso rinunciando anche a candidarsi alle elezioni anticipate che si terranno nel Regno Unito il 12 dicembre prossimo. Come riferisce il quotidiano ''The Guardian'', il clamoroso abbandono della politica da parte di Watson priva del suo leader la componente moderata del Partito laburista e aggrava la crisi di identita' della formazione guidata da Jeremy Corbyn, ora completamente sbilanciata sull'estrema sinistra. Nella sua lettera di dimissioni, Watson ha citato ragioni ''personali, non politiche''. Tuttavia, e' chiaro che alle dimissioni del vice-leader del Labour hanno contribuito i frequenti scontri con Corbyn sulla Brexit e soprattutto sull'antisemitismo nel partito, che Corbyn non ha mai fatto nulla per sanzionare, anzi lo appoggia. Come commenta il ''Guardian'', Watson diventa cosi' il piu' autorevole e noto di una lunga serie di esponenti centristi e moderati del Labour che hanno lasciato il partito e la vita politica da quando alla guida della formazione e' arrivato Corbyn. I sondaggi profilano per il laburisti britannici la più sonora sconfitta elettorale della sua secolare storia.