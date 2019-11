IMMAGINE PESSIMA DELL'ITALIA

giovedì 7 novembre 2019''Una rinazionalizzazione di Ilva? Un Governo normale il problema se lo doveva porre prima. Chi ci mette i soldi? Con quale commissario? Quale piano industriale?. Queste son dei matti, non hanno un piano B''. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. ''Stiamo dando un'immagine pessima al mondo, cosi' gli imprenditori penseranno che l'Italia sia un Paese di truffatori, con i governi che firmano gli accordi e poi li disdicono'' ha aggiunto il leader della Lega a margine di un'iniziativa della Lega in piazza Montecitorio, rispondendo alle domande dei giornalisti sull'ex Ilva. Per Salvini il governo ''scherza con decine di migliaia di posti di lavoro senza avere un piano B in testa, e tutto per un'iniziativa pregiudiziale, il MoVimento 5 Stelle crede alla decrescita felice. Se il Pd sara' complice della desertificazione industriale avremo dei problemi''. ''Prima si vota meglio e', questi sono qui da due mesi ma ne hanno combinate di cotte e di crude'', ha concluso l'ex vicepremier.