CONTE STA PER CADERE?

mercoledì 6 novembre 2019La grana Ilva, con ArcelorMIttal che annuncia il passo indietro, fa fibrillare il governo. A molti sembra di rivedere il film del governo Conte I, con la mozione sulla Tav a far saltare il tappo di una maggioranza litigiosa che si sfidava giornalmente a colpi di dichiarazioni e 'veline'. Ma a ricordare quel film e' anche la sceneggiatura. Ci sono infatti parole che ritornano e una formula, in particolare, sembra essere diventata una sentenza sulle sorti di ogni esecutivo: ''Il governo va avanti se fa le cose''. L'ultimo ad utilizzarla e' stato Nicola Zingaretti che ieri, durante una intervista televisiva ha manifestato tutto il suo disappunto sull'atteggiamento degli alleati di governo, Matteo Renzi e Luigi Di Maio, colpevoli a suo dire di alimentare tensioni all'interno dell'esecutivo solo per guadagnarsi visibilità. ''O si governa per fare le cose e non solo per occupare le poltrone o il Pd non ci sta ad andare avanti cosi'''. Dunque, ''fare le cose'' e non solo ''occupare le poltrone''. Espressioni quasi speculari a quelle che l'ex vice premier Matteo Salvini pronunciava il 6 agosto, due settimane prima delle dimissioni di Giuseppe Conte. Alla Lega, diceva Salvini, ''non interessa qualche poltrona in piu'. O si possono fare le cose o la parola torna al popolo. I sette ministri, le sette poltrone della Lega sono a disposizione degli italiani. Fare i ministri per il gusto di fare i ministri non ci interessa: o si possono fare le cose o la parola torna al popolo''. Tuttavia, Salvini coerentemente si dimise e la Lega uscì dal governo per nuove elezioni, Zingaretti invece ora minaccia la crisi per mettere uno dei suoi al posto di Conte. Di elezioni non ne parla, temendo la sconfitta.