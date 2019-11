GIORNALI:GOVERNO MERKEL CADE

mercoledì 6 novembre 2019In Germania montano le ipotesi di un'imminente crisi di governo, l'esecutivo formato dalla Grande coalizione tra Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD), in carica dal 14 marzo 2018. La coalizione traballa pare voler andare avanti, ma ci sono ostacoli insormontabili. E' quanto afferma oggi il quotidiano ''Handelsblatt'', commentando il bilancio di meta' legislatura redatto dalla Grande coalizione. Nel documento, Cdu, Csu e SpD affermano: ''Abbiamo fatto tanto, ma vi e' ancora molto da fare''. Il bilancio di meta' legislatura si basa sui 13 capitoli dell'accordo di coalizione ed elenca tutti i progetti che sono stati approvati dal governo federale fino all'inizio di novembre 2019, sono gia' entrati in vigore, sono all'esame del Bundestag e sono stati attuati. In ogni capitolo, vi e' un paragrafo dl titolo ''Cosa intendiamo ancora fare''. Come nota ''Handelsblatt'', tra le questioni oggetto di scontro vi e' la riforma della pensione di base, tra i fattori di attrito che piu' di altri potrebbe portare alla caduta della Grande coalizione. Alle origini del contrasto nell'esecutivo federale vi e' l'esame di effettiva necessita' cui dovrebbero essere sottoposti tutti coloro hanno 35 anni di contributi per ricevere una pensione del 10 per cento superiore ai minimi. Secondo Cdu e Csu, l'aumento deve dipendere da tale verifica, prevista dal patto di governo. La SpD e', invece, contraria a questo esame. L'Spd ha la propria base elettorale oggi per lametà formata da pensionati o lavoratori in procinto di andare in pensione, per cui è uan questione decisiva per il partito impedire la perdita di questa base elettorale.