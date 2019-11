16 NAZIONI UE CONTRO LA UE!

mercoledì 6 novembre 2019La Spagna e altri 15 paesi dell'Europa meridionale e orientale hanno partecipato ieri a Praga - l'Italia era assente, Di Maio e Conte evidentemente avevno altro da fare - al summit degli ''Amici della coesione'', al termine del quale hanno firmato un manifesto nel quale hanno dichiarato di non volere una riduzione dei fondi destinati alla politica di coesione (tagli che riguardano anche l'Italia!) nel quadro finanziario pluriennale Ue per il 2021-27. Al vertice hanno partecipato Spagna, Bulgaria, Cipro, Croazia, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Romania ed e' stato organizzato per far fronte ad alcune posizioni, tra cui quella di Germania e Olanda, a favore di un duro aggiustamento dei conti per limitare il loro contributo. La proposta iniziale della Commissione europea, presentata a maggio 2018, aumenta i budget per il 2021-2027 con risorse equivalenti all'1,11 per cento del prodotto interno lordo (Pil) dei 27 partner dell'Ue. Questo piano rappresenta gia' una riduzione rispetto ai conti del periodo corrente (2014-2020), in cui i ventisette (senza contare il Regno Unito) finanziano l'equivalente dell'1,16 per cento del Pil. I maggiori contribuenti netti non sono per disposti a superare la soglia dell'1 per cento, come e' stato chiaro durante il vertice europeo di ottobre a Bruxelles.