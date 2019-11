CORBYN MINACCIA LA SICUREZZA

mercoledì 6 novembre 2019LONDRA - In vista delle elezioni anticipate che si terranno il 12 dicembre prossimo nel Regno Unito, il quotidiano ''The Times'' lancia oggi un duro attacco alle credenziali in materia di sicurezza nazionale del leader del Partito laburista, Jeremy Corbyn. In particolare, il ''Times'' sostiene come persino diversi ex ministri di passati governi laburisti sono preoccupati dalla possibilita' che Corbyn divenga premier. Le convinzioni anti-Nato, anti-Usa ed anti-militari di Corbyn contrastano con l'intera storia della politica estera del Regno Unito e quindi anche con le scelte a suo tempo fatte dai passati premier laburisti. A destare particolare preoccupazione, secondo il ''Times'', e' la possibilita' che da primo ministro Corbyn abbia accesso ai dati e alle informazioni sensibili che il Regno Unito condivide con le altre parti della ''Alleanza dei cinque occhi'', intesa tra i servizi segreti britannici, statunitensi, canadesi, australiani e neozelandesi. Gli esperti interpellati dal ''Times'' affermano di temere che i paesi alleati dei ''Cinque occhi'' sarebbero restii a condividere con un governo britannico guidato da Corbyn le informazioni strategiche in loro possesso.