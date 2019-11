LEGA INTERROGA LA BELLANOVA

martedì 5 novembre 2019''Abbiamo presentato un'interrogazione al ministro Bellanova per chiarire se corrisponde a verità quanto riportato da alcune associazioni dell'industria alimentare, che segnalano come il governo, stia considerando nella prossima manovra per il 2020, l'inserimento di una tassa sugli imballaggi di plastica, prevedendo un'aliquota aggiuntiva di costo pari ad 1 euro per chilo''. Così in una nota i senatori della Lega Gianpaolo Vallardi, presidente della commissione Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo, Gian Marco Centinaio, già ministro delle Politiche agricole, e la senatrice Rosellina Sbrana, componente della commissione. I leghisti proseguono: ''Come bene si comprenderà, una tale iniziativa rappresenta un elemento di grande preoccupazione per le aziende e le filiere del comparto agroalimentare, in quanto introduce un ulteriore gravoso costo a loro carico, che inciderebbe significativamente sulla competitività dell'industria alimentare, a vantaggio dei concorrenti europei, colpendo il mondo agroalimentare ed il suo composito indotto. Inoltre la nuova tassa, si aggiungerebbe al contributo economico già versato al Conai che, fra l'altro, proprio a partire dal 1° gennaio 2020, subirà un incremento: l'atteggiamento dunque del governo appare incomprensibile; per questa ragione ne rispondano in Parlamento''.