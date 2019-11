PUSHER AFRICANI A BOLOGNA

martedì 5 novembre 2019BOLOGNA - Avevano montato alcune tende da campeggio, utilizzate come bivacchi e da qualcuno anche come base per lo spaccio di droga. E' quanto hanno scoperto i carabinieri in un'area verde a ridosso della ex caserma Sani, fra via Stalingrado e via Ferrarese, alla periferia di Bologna. Il blitz, ieri mattina, ha portato a un arresto e tre denunce. In manette e' finito un 20enne marocchino, trovato in possesso di 120 grammi di hascisc e circa 70 grammi di cocaina, oltre a 3.000 euro in contanti. Il giovane era gia' stato arrestato per droga lo scorso giugno e, dopo una condanna a un anno, era stato scarcerato. Tre suoi connazionali fra i 20 e i 38 anni, trovati anch'essi nell'area verde, sono stati denunciati per violazioni delle norme sull'immigrazione. Il controllo e' stato fatto in seguito a segnalazioni di cittadini, che avevano indicato la presenza delle tende e l'attivita' di spaccio nel parco.