M5S OMERTOSO SU OCCHIONERO

martedì 5 novembre 2019''E' curioso, stravagante, bizzarro, il silenzio dei Cinquestelle sulla Occhionero. Omertà, omertà, pare di capire, dal momento che non pronunciano mai la parola Occhionero e in due o tre note di ieri hanno solo sottolineato - Di Maio dalla Cina compreso - che Nicosia era membro dei radicali italiani. Ma che la deputata fosse iscritta al gruppo parlamentare di Renzi, no. Non sia mai a Rignano dovessero offendersi''. E' quanto si legge in un editoriale del 'Secolo d'Italia' on line diretto da Francesco Storace. ''E poi -prosegue- la Boschi, che di Italia Viva a Montecitorio è capogruppo. A lei abbiamo chiesto di poter formulare alcune domande su questa vicenda che riguarda una parlamentare che è arrivata a infoltire le truppe del suo partito alla Camera. Ma la capogruppo renziana non fa sfoggio di trasparenza e svicola via. Parliamo con un suo collaboratore cortesissimo che ci dà l'indirizzo e-mail a cui scrivere le domande per l'intervista. E dopo qualche ora riceviamo la telefonata di una addetta stampa che dice 'l'onorevole non può, è impegnata tutto il giorno'. Poverina, non è una priorità per Italia Viva parlare di mafia. Tacciono''. ''Ci sarebbe piaciuto, ad esempio -viene sottolineato- sapere chi ha stabilito il contatto tra Italia Viva e la Occhionero, chi ha trattato per il suo ingresso nel partito. Oppure, se le intercettazioni apprese dai giornali sono da considerarsi inquietanti, aldilà del profilo penale, che non è detto debba essere riscontrato. E se avessero intenzione di sospendere dal gruppo una deputata che sceglie con tanta superficialità il suo assistente parlamentare.