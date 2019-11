PD:CROLLO M5S INASPETTATO...

martedì 5 novembre 2019PERUGIA -''Era una partita che noi sapevamo essere molto difficile e cosi' e' stato. Sinceramente non mi aspettavo che il Movimento 5 Stelle avesse in vista quel crollo che poi ha avuto'': lo ha detto il commissario regionale del Pd, Walter Verini, in una conferenza stampa a Perugia. ''Se il M5S, per motivi credo anche comprensibili, non avesse avuto quel grosso crollo e avesse sostanzialmente mantenuto la percentuale ottenuta alle Europee recenti - ha proseguito Verini - la sconfitta ci sarebbe stata lo stesso ma diversa nelle proporzioni e forse piu' vicina a quella che i sondaggi quasi tutti prevedevano. Questo non e' che ci rincuora ma al contrario deve spronarci tutti a porci la domanda su che cosa fare per ripartire. Io credo che si debba farlo rifondando radicalmente tutto, a partire da noi stessi, senza guardare indietro, senza dare colpe. La cosa peggiore sarebbe la classica logica dei polli che si beccano nel pollaio chiuso quando fuori c'e' un mondo che guarda a questo pollaio - ha concluso Verini - sempre con piu' distrazione e indifferenza e lontananza''.