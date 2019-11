RICERCA: DARWIN AVEVA TORTO

martedì 5 novembre 2019LONDRA - Charles Darwin potrebbe aver avuto torto. Infatti, le prime forme di vita potrebbero non esser nate in pozze d'acqua calde e poco profonde. Uno studio dell'University College London (Ucl) ha trovato nuove evidenze secondo le quali le prime cellule si sono evolute in sorgenti idrotermali profonde. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Ecology & Evolution, potrebbero suggerire nuove strade per la ricerca di forme di vita aliena. I ricercatori hanno ricreato protocellule in un'ambiente simile alle sorgenti idrotermali profonde e hanno scoperto che il calore, l'alcalinita' e il sale non ha ostacolato la formazione di cellule sintetiche, ma invece l'hanno favorita attivamente. E, poiche' queste sorgenti si trovano anche in altri pianeti, gli scienziati ritengono che questa scoperta potra' aiutare nella caccia a forme di vita aliena. ''Esistono molteplici teorie in competizione su dove e come e' iniziata la vita'', spiega l'autore principale dello studio, Nick Lane. ''Le sorgenti idrotermali profonde sono tra le teorie piu' promettenti per l'inizio della vita e le nostre scoperte ora aggiungono peso a questa teoria con solide prove sperimentali'', aggiunge.