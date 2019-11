REG. LOMBARDIA PLASTIC FREE

martedì 5 novembre 2019MILANO - Dall'anno prossimo il Pirellone si Milano sarà 'plastic free'. ''Il Consiglio regionale della Lombardia è la prima amministrazione pubblica italiana ad aderire formalmente alla campagna #IoSonoAmbiente promossa dal ministero dell'Ambiente e ad attivare così misure concrete per la riduzione del consumo di materia plastica'', annuncia un nota dopo all'approvazione di una delibera in materia da parte dell'Ufficio di Presidenza. ''A partire dal 1 gennaio 2020 - si legge - durante le riunioni istituzionali sarà limitata la fornitura di acqua in bottiglie e bicchieri di plastica: a compensazione di ciò, ad ogni consigliere, dipendente e collaboratore del Consiglio regionale che ne faccia richiesta, sarà distribuita una borraccia in acciaio inossidabile con il logo del Consiglio, della capacità di 750 ml, che potrà essere riempita con l'acqua da casa o direttamente con l'acqua erogata dai rubinetti di Palazzo Pirelli''. Acqua sicura, si precisa, considerato che ''le verifiche condotte nelle scorse settimane sulla salubrità dell'acqua potabile distribuita tramite gli impianti del Pirellone hanno già dato unanimemente esito positivo''. E ''in aggiunta, all'inizio del nuovo anno saranno installati nuovi distributori d'acqua direttamente allacciati alla rete tecnologica di Palazzo Pirelli che saranno posizionati ai vari piani''. Nuovi provvedimenti - proseguono dal Pirellone - saranno presi sempre a partire dal 1 gennaio 2020 anche per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, che dovrà rispettare per tutti le seguenti tipologie: carta, plastica, alluminio/lattine e vetro. Inoltre, presso le aree break saranno posizionati appositi contenitori per la raccolta dell'umido.