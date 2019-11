TURINGIA: CDU CHIAMA AFD

martedì 5 novembre 2019L'Unione cristiano-democratica (Cdu) non ha escluso di formare un governo di coalizione in Turingia con Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra molti ex elettori della stessa Cdu e che, alle elezioni statali tenute nel Land il 27 ottobre scorso, si e' affermata come seconda forza dopo La Sinistra. Infatti, come riferisce oggi il quotidiano ''Handelsblatt'', sempre piu' esponenti della Cdu della Turingia chiedono di tenere ''colloqui aperti'' con AfD per la formazione dell'esecutivo del Land. Intanto, il presidente della Cdu della Turingia, Mike Mohring, ha escluso un'alleanza con La Sinistra. Al tempo stesso, Mohring ha affermato che intende tenere colloqui con il primo ministro della Turingia, Bodo Ramelow, esponente di La Sinistra che dal 2014 guida una coalizione tra la propria formazione, il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e i Verdi. Dopo le elezioni del 27 ottobre, questa intesa non ha piu' la maggioranza. Pertanto, Ramelow sta valutando di formare un governo di minoranza mantenendo la coalizione, cosa che però allo stato delle cose sarà impossibile. Cdu e Afd avrebbero una soldia maggioranza, in Turingia.