GOVERNO MERKEL CADE A BREVE

martedì 5 novembre 2019BERLINO - Se in Germania vacilla la riforma della pensione di base, trema anche il cancelliere Angela Merkel,e il govenro cade a breve con nuove elezioni politiche anticipate. In questo modo, il quotidiano ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'' riassume il timore che il governo della Grande coalizione, in carica dal 14 marzo 2018, possa cadere proprio sulla riforma della pensione minima, progetto perseguito da dieci anni dall'esecutivo federale senza successo. Alle origini del contrasto nella Grande coalizione vi e' l'esame di effettiva necessita' cui dovrebbero essere sottoposti tutti coloro hanno 35 anni di contributi per ricevere una pensione del 10 per cento superiore ai minimi. Per Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), l'aumento deve dipendere da tale verifica, prevista dal patto di governo. Il Partito socialdemocratico tedesco si oppone, invece, a tale esame. Per la ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', la questione della pensione minima e' un test sull'intera era Merkel e potrebbe essere risolutiva per la tenuta del suo governo. Settori della Cdu e della Csu sono pronti al compromesso con la SpD. Allo stesso tempo, parti della Cdu che criticano le politiche di Merkel intendono andare allo scontro con i socialdemocratici. L'obiettivo e' far cadere il governo addossando la responsabilita' alla SpD, cosi' da porre fine alla lotta di potere al vertice dell'Unione cristiano-democratica con la definitiva estromissione di Merkel. ''Se fallisce la riforma della pensione minima, fallisce la Grande coalizione e fallisce Merkel'', conclude la ''Frakfurter Allgemeine Zeitung''.