GERMANIA RIFIUTA 5G HUAWEI

martedì 5 novembre 2019BERLINO - Autorizzata di fatto dal cancelliere Angela Merkel, la partecipazione dell'azienda di telecomunicazioni cinese Huawei allo sviluppo della rete 5G in Germania viene messa fortemente in dubbio dal ministro degli Esteri, Heiko Maas. Come riferisce oggi il quotidiano ''Handelsblatt'', Maas ha espresso ''dubbi fondamentali'' sulla possibilita' che Huawei possa essere coinvolto nel 5G della Germania. In particolare, il capo della diplomazia tedesca ha dichiarato che l'azienda ''risponde alla normativa in vigore in Cina ed e' pertanto tenuta a trasmettere informazioni alle autorita''' del paese. In questo modo, Maas pare richiamare le accuse di spionaggio a favore del governo cinese rivolte a Huawei dagli Stati Uniti, che hanno chiesto ai loro alleati di vietare all'impresa la partecipazione allo sviluppo delle rispettive reti 5G. Per quanto riguarda la Germania, Maas propone, oltre a una certificazione tecnica dei componenti della rete, un ''test di fiducia'' per le imprese che prendono parte alla sua realizzazione. Si dovrebbe, infatti, valutare ''se una societa' puo' essere obbligata dalla legge del paese di origine a fornire informazioni'' all'apparato di sicurezza. ''E' il caso di Huawei'', ha osservato il ministro degli esteri tedesco. Maas ha quindi lasciato intendere che, a suo avviso, l'azienda dovrebbe ritirarsi dalle gare per la realizzazione del 5G.