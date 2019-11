CDU SVOLTA A DESTRA CON MERZ

lunedì 4 novembre 2019BERLINO - Esponente della destra dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz e' il favorito per la presidenza del partito e come candidato dei conservatori alla Cancelleria. Secondo un sondaggio condotto dall'isituto demoscopico tedesco Emnid, il 31 per cento del campione considera Merz l'esponente della Cdu piu' adatto a guidare il partito. L'attuale presidente Annegret Kramp-Karrenbauer, eletta il 7 dicembre del 2018, si ferma invece al 19 per cento, in netto declino rispetto al 33 per cento delle preferenze di cui godeva nello scorso anno. Come sostiene il quotidiano ''Handelsblatt'', per Kramp-Karrenbauer sono ''ancora piu' devastanti'' i risultati di un sondaggio condotto dall'istituto demoscopico tedesco Kantar sul candidato conservatore alla Cancelleria. Merz ottiene, infatti, la prima posizione con il 26 per cento. Segue il presidente dell'Unione cristiano-sociale Markus Soeder al 16 per cento. Kramp-Karrenbauer e' soltanto terza con il 14 per cento. Chiudono la classifica il ministro della Salute, Jens Spahn, e il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet, entrambi al 13 per cento.