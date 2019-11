INDIANI MOLLANO EX-ILVA

lunedì 4 novembre 2019ArcelorMittal si disimpegnerebbe dalla gestione dell'Ilva, presa in fitto dall'amministrazione straordinaria a novembre 2018. Secondo quanto si apprende da alcune fonti, che confermano indiscrezioni di stampa, la multinazionale sarebbe in procinto di inviare due lettere, una all'amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti, e l'altra ai sindacati, manifestando il suo intendimento. Giorni fa i vertici di ArcelorMittal, col nuovo ad Lucia Morselli, hanno incontrato i ministri Patuanelli (Mise) e Provenzano (Mezzogiorno) affermando come la crisi del mercato dell'acciaio renda difficile il mantenimento degli impegni sia contrattuali che occupazionali assunti. Il Governo, riservandosi di promuovere a meta' novembre un nuovo vertice coinvolgendo anche i sindacati, ha dichiarato la sua disponibilita' a individuare tutti gli strumenti utili a gestire questa fase di crisi. ArcelorMittal si è impegnata a fare investimenti ambientali per 1,1 miliardi, industriali per 1.2 miliardi e a pagare l'azienda, una volta conclusi i 18 mesi di fitto decorsi dall'1 novembre 2018, 1,8 miliardi di euro, da cui detrarre però i canoni di fitto già versati. Gli occupati sono invece 10.700 di gruppo di cui 8.200 a Taranto. A Taranto attualmente sono in cassa integrazione ordinaria per 13 settimane, dal 30 settembre, 1276 dipendenti per crisi di mercato. ''Apprendiamo la notizia della volonta di ArcelorMittal di comunicare ai commissari la volonta' di recedere il contratto. Significa che partono da oggi i 25 giorni per cui lavoratori e impianti ex Ilva torneranno all'Amministrazione Straordinaria. Tra le motivazioni principali, il pasticcio del Salva-imprese sullo scudo penale''(Fim-Cisl)