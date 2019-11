LABURUSTI ELEZIONI-SCHIANTO

lunedì 4 novembre 2019LONDRA - In vista delle elezioni anticipate che si terranno nel Regno Unito il 12 dicembre prossimo, il leader del Partito laburista britannico, Jeremy Corbyn, che vengono dati nettamente sconfitti con più di 20 punti di svantaggio rispetto i Conservatori, ha tagliato corto sulle polemiche interne in materia di Brexit. Come riferisce oggi il quotidiano ''The Guardian'', Corbyn ha ''ordinato'' ai suoi di ''obbedire'' alla linea politica che il Labour ha ormai adottato sulla Brexit. In un'intervista al ''Guardian'' pubblicata ieri, 3 novembre, Corbyn si e' rivolto ai militanti e ai parlamentari del Labour, nonche' e ai membri del suo ''governo ombra'' spronandoli a concentrarsi sulle questioni sociali ed economiche che il Labour ha posto al centro del suo manifesto elettorale con la speranza di concentrare su questi temi l'attenzione dell'opinione pubblica nella campagna elettorale. Secondo il ''Guardian'', per i laburisti la Brexit continua a essere un tasto dolente su cui conviene non battere. La linea adottata dal congresso del Labour tenuto a Brighton a ottobre scorso e' a dir poco ambigua ed e' comunque frutto di un compromesso tra il ''cerchio magico'' di Corbyn, da sempre euroscettico, e la maggioranza di parlamentari e militanti che avrebbero voluto schierare il partito decisamente a favore della permanenza del Regno Unito nell'Ue. Il Labour propone, una volta arrivato al potere con le elezioni di dicembre, di negoziare un nuovo accordo con l'Europa sui rapporti post-Brexit e poi di indire un nuovo referendum nel quale ai cittadini sara' sottoposta la scelta netta tra quel futuro accordo e la permanenza nell'Ue.