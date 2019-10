MANOVRA ESPANDE SOLO TASSE

giovedì 31 ottobre 2019''Con la tassazione sulle auto aziendali il governo getta via definitivamente la maschera: dopo le tasse sulla plastica, sulle bevande gassate, sui tabacchi ora mettono le mani nel portafoglio di quegli italiani che, tutti i giorni, lavorano e producono ricchezza utilizzando auto aziendali. L'insopportabile mentalita' punitiva e statalista che si manifesta in queste ridicole scelte di politica economica, dimostra come questo governo al bene dei propri concittadini non badi proprio: ma lo sanno che puniranno quasi due milioni di italiani? E meno male che parlavano di manovra espansiva e di crescita dei consumi: la smettessero presto di fare danni, gli italiani proprio non meritano queste insopportabili angherie''. Lo afferma il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo.