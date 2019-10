PLASTIC TAX 110 € FAMIGLIA

giovedì 31 ottobre 2019Gli effetti della plastic tax ''sono evidenti e preoccupanti, non solo sull'occupazione ma anche sulla spesa delle famiglie che dovrebbero sostenere costi superiori per circa 110 euro annui''. Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega componenti della Commissione Ambiente di Palazzo Madama, Paolo Arrigoni, Luca Briziarelli, Francesco Bruzzone, Giuliano Pazzaglini per i quali la plastic tax ''non ha finalita' ambientali, non colpisce i comportamenti negativi ma penalizza i prodotti, per assurdo anche quelli realizzati con materiale riciclato, punendo anche le industrie che stanno investendo in innovazione e riciclo dei materiali''. Cosi' facendo ''il Governo assesta un duro colpo all'economia circolare e quindi all'ambiente, con il solo scopo di recuperare 2 miliardi all'anno tramite un'imposizione diretta che scarica i costi su un settore che vede la presenza di circa tremila aziende e 50mila lavoratori''. La tassa, sostengono, determinera' un aumento del 110% del costo per l'intera filiera della plastica, con un aumento del prezzo di prodotti a larghissimo consumo.