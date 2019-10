CICU INNOCENTE ORA CHI PAGA?

giovedì 31 ottobre 2019CAGLIARI - ''Dopo cinque anni vissuti da imputato, pur essendo totalmente innocente, sono stato assolto per l'insussistenza del fatto che mi era stato contestato. Da avvocato, ho sempre creduto nella giustizia e la giustizia si e' dimostrata seria e credibile, seppur con la lentezza dei tempi che tutti conosciamo. Dal punto di vista umano la soddisfazione per l'assoluzione e' ovviamente enorme, perche' per anni ho dovuto portare sulla mie spalle il fardello di un'accusa che ha tentato di delegittimarmi e di infangare la mia reputazione; un peso che e' ricaduto anche sulla mia famiglia, sui miei amici, sui miei sostenitori, sulle tante persone che mi vogliono bene e che hanno sempre creduto nella mia onesta' e innocenza''. Lo afferma l'ex europarlamentare di Forza Italia, Salvatore Cicu. ''Io sono ancora in piedi - continua Cicu - ma quanti imputati, nonostante siano stati poi riconosciuti innocenti, sono stati invece rovinati per sempre nella vita personale e professionale, sono caduti sotto i colpi di un giustizialismo cieco e perverso o per gli sbagli dei Pm che pero' non pagano mai per i loro errori? Io non ho mai cercato la prescrizione, anzi, al contrario, ho sempre chiesto di anticipare il processo perche' io credo nella giustizia e ne sono uscito a testa alta. Eppure, il senatore del M5S Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, non esito' ad additarmi come un 'impresentabile' durante l'ultima campagna elettorale per le europee, senza neppure aspettare l'esito del primo grado di giudizio. Forse adesso provera' vergogna, o almeno un po' di imbarazzo. Quelli che non credono nella giustizia sono proprio i moralisti e i giustizialisti''.