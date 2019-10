GERMANIA VERSO IL DECLINO

giovedì 31 ottobre 2019A causa del protezionismo sempre piu' diffuso, delle guerre commerciali, del rallentamento globale e dell'incertezza che circonda la Brexit, l'economia della Germania e' ''sulla via del declino'' con un tasso di crescita previsto allo 0,4 per cento nel 2019 e allo 0,5 per cento. E' quanto sostiene Camera del commercio e dell'industria tedesca (Dihk), riferisce il quotidiano ''Handelsblatt''.Secondo la Dihk, le aspettative delle imprese tedesche hanno sofferto un notevole peggioramento provocando il declino degli investimenti. Allo stesso tempo, il settore delle esportazioni, tra i motori della crescita della Germania, e' in sofferenza per il rallentamento dell'economia globale e le guerre commerciali. Secondo la Dihk, l'espansione del Pil tedesco sara' quindi di appena lo 0,4 per cento nel 2019, in netto calo dall'1,7 per cento previsto un anno fa. Nel 2020, il dato dovrebbe salire allo 0,5 per cento. A sua volta, il governo tedesco ha piu' volte corretto al ribasso le previsioni di crescita per l'anno in corso e per il successivo, portandole da ultimo rispettivamente allo 0,5 e all'1 per cento. La Dihk e' dunque piu' pessimista del governo federale, che pure ha piu' volte corretto al ribasso le previsioni di crescita per l'anno in corso e per il successivo, portandole da ultimo rispettivamente allo 0,5 e all'1 per cento.