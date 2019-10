DEUTSCHE BANK AFFONDA LA UE

mercoledì 30 ottobre 2019Le Borse europee stanno peggiorando, nonostante Wall Street e' piatta in attesa della decisione della Fed sui tassi, e la responsabilità è - seppure non detta dagli operatori - della principale banca tedesca, la Deutsche Bank. Madrid e' la Borsa peggiore, in calo dell'1,7%. Francoforte, inoltre, cede lo 0,55% e Milano lo 0,8%. Rimane stabile Parigi, mentre Londra arretra dello 0,17% nel giorno del voto della Camera dei Lord sul voto anticipato. In Europa vanno particolarmente male le azioni delle banche, penalizzate da una serie di conti trimestrali che non sono piaciuti agli investitori. A Francoforte Deutsche Bank accusa una flessione quasi pari all'8%, dopo che il gruppo ha chiuso il secondo trimestre in gravissimo disavanzo, con una perdita di 859 milioni di euro, che si confronta con l'utile di 211 milioni dello stesso trimestre del 2018. La perdita cumulata dei nove mesi, che tiene conto anche di 3 miliardi di accantonamenti fatti entro giugno, sale a 3,87 miliardi contro i 692 milioni di utili dei nove mesi del 2018. Vanno male inoltre le azioni della spagnola Santander (-6,5%), dopo che l'istituto ha annunciato un crollo degli utili netti del 75% a 501 milioni di euro, a seguito del deprezzamento per 1,5 miliardi della sua filiale nel Regno Unito, un tempo fiore all'occhiello del gruppo. Vanno male anche le Credit Suisse (-3,3%) a Zurigo, nonostante gli ottimi conti dei primi nove mesi del 2019. L'istituto ha tuttavia fornito indicazioni prudenti per il 2020. A Milano sono vendute tutte le azioni bancarie, con Banco Bpm e Unicredit in ribasso di oltre il 3%.