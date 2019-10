7.118 AFRICANI DA GERMANIA

mercoledì 30 ottobre 2019BERLINO - Il governo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha accettato che dalla Germania partano due voli charter al mese appositamente noleggiati, ciascuno con 25 profughi, per riportare in Italia i migranti che vi sono sbarcati e che hanno presentato richiesta d'asilo alle autorita' tedesche. E' quanto rivelato al quotidiano ''Die Welt'' da fonti del ministero dell'Interno tedesco. Come ricorda ''Die Welt'', il trasferimento dei migranti dal paese dove hanno presentato domanda di asilo a quello di primo arrivo e' previsto dal regolamento di Dublino. La disciplina dell'Ue in materia di diritto d'asilo, dispone che il paese di primo arrivo del profugo e' responsabile dell'intera procedura per la richiesta di protezione internazionale. Tuttavia, secondo ''Die Welt'', il regolamento di Dublino ha subito ''una grave battuta d'arresto'' a ottobre del 2018. Allora, infatti, il governo formato da Lega e Movimento 5 stelle vieto' alla Germania di riportare in Italia i migranti facendoli viaggiare a gruppi su voli charter appositamente noleggiati. La soluzione venne individuata in trasferimenti singoli su aerei di linea, una modalita' che ha ulteriormente rallentato l'applicazione del regolamento di Dublino, ''gia' mal funzionante''. A tale riguardo, ''Die Welt'' osserva che, nella prima meta' del 2019, la Germania ha presentato all'Italia 8.146 richieste di trasferimento dei migranti respinti. Di queste domande 7.118 sono state approvate, ma di fatto i migranti che l'Italia ha accettato di ricollocare sul proprio territorio dalla Germania sono stati 1.164. Per ora.