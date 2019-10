SENATORE IWOBI SU MIGRANTI

mercoledì 30 ottobre 2019Il senatore della Lega Tony Iwobi, vicepresidente della commissione Esteri di palazzo Madama e responsabile Immigrazione del partito, afferma in una nota: ''Dopo il fallimento degli accordi di Malta, l'Italia si trova nuovamente da sola e più esposta nel contrasto all'immigrazione clandestina. La disdetta del Memorandum con la Libia, paventata ora dal governo, peggiora ancora di più la nostra posizione e non rappresenta in nessun modo la soluzione contro i trattamenti contrari alla dignità umana che i migranti quotidianamente subiscono nei centri di detenzione''. Per Iwobi, ''bisogna avere la forza di dire che l'accoglienza indiscriminata è da una parte un incentivo ulteriore alla criminalità organizzata che agisce in Africa per prelevare persone dai Paesi del Sahel e deportarli in Libia e dall'altra una fonte di guadagno per la criminalita' nel nostro Paese''. ''I dati del Global slavery index parlano chiaro: ci sono 145.000 persone nel nostro Paese che vivono in condizioni prossime alla schiavitu' e la colpa in larga parte e' dovuta a scellerate politiche migratorie che non hanno tenuto on considerazione gli sviluppi della loro applicazione. La soluzione ai centri di detenzione non e' la revoca del Memorandum, ma la cooperazione internazionale che favorisca i rimpatri dei migranti dalla Libia verso i paesi di origine, come ben fatto dal governo nigeriano, capace di rimpatriare migliaia di migranti dalla Libia e contrastare cosi' efficacemente la tratta di esseri umani. Il nostro Paese deve farsi promotore davanti alla comunita' internazionale del ritorno della pace in Libia e della risoluzione delle criticità dell'immigrazione con il coinvolgimento dei governi africani''.