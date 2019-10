STAMPA TEDESCA CONTRO CONTE

mercoledì 30 ottobre 2019E' ''un magro bilancio'' quello che si puo' tracciare del governo formato da Movimento 5 Stelle (M5S) e Partito democratico (Pd) a 50 giorni dalla sua entrata in carica. Lo sostiene il quotidiano tedesco ''Handelsblatt''. L'esecutivo giallorosso guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e', infatti, ''privo di successi'', avendo gia' accumulato una serie di sconfitte o battute d'arresto. In primo luogo, la disfatta dei partiti di maggioranza alle elezioni regionali tenute in Umbria il 27 ottobre scorso ha rappresentato ''un autentico schiaffo in faccia'' al governo. Secondariamente, non cessano i contasti tra Pd e M5S, in particolare in materia di bilancio.Brutte notizie anche in politica industriale, con l'ennesimo rinvio del salvataggio di Alitalia che ha reso necessario approvare un nuovo prestito ponte per la compagnia di bandiera. Nonostante i contrasti proprio in materia di bilancio, per l'economista Riccardo Illy, ''il governo cigola, ma non cade''. Nessuno crede quindi alle elezioni anticipate, che ''Salvini chiede in ogni occasione''. A tenere unita la maggioranza, sostiene l'economista Lorenzo Codogno, e' soprattutto ''il collante anti-Salvini''. M5S e Pd sanno, infatti, che se il governo cadesse, il centrodestra tornerebbe al potere. Pertanto, si legge su ''Handelsblatt'', ''ci si aspetta che l'esecutivo duri per tutto il prossimo anno''. Ora, si attendono le elezioni regionali del 2020, a cominciare da quelle in Emilia-Romagna del 26 gennaio. Il voto amministrativo sara', infatti, un importante test per il governo. Se il centrodestra dovesse continuare a vincere, afferma l'economista Lorenzo Codogno, nel 2020 l'Italia potrebbe andare a elezioni anticipate.