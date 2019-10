PD: BASTA ULTIMATUM O VOTO

mercoledì 30 ottobre 2019''Basta ultimatum o all'orizzonte c'e' solo il voto.'' Cosi'da detto Andrea Orlando, intervistato da La Stampa. Il vicesegretario del Pd ribadisce la richiesta di un congresso straordinario entro l'anno, per discutere ''come stare nella fase politica nuova'', ma senza mettere in dubbio Zingaretti. Per la tenuta della maggioranza, ''una prova del nove per capire se si fanno passi avanti o indietro sara' la conversione della legge di bilancio - osserva -. Le urne non sono uno scenario auspicabile neanche per noi. Sarebbe favorito il centrodestra, ma se il quadro non cambia, rischiano di essere uno stato di necessita'. Con i continui ultimatum si logora il governo e anche il Pd''. Rispondendo ad una domanda sul premier Conte, Orlando osserva che in questa alleanza ha assunto ''un ruolo piu' significativo'' ma ''la cosa che preoccupa'' e' che ''invece di essere vissuto come superamento della formula che non aveva funzionato con la Lega, abbia dato origine a tensioni col capo politico di quella forza che lo ha portato a Palazzo Chigi'', per cui a Di Maio chiede di ''sciogliere questa ambiguita'''.