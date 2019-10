''CE LA METTEREMO TUTTA''

mercoledì 30 ottobre 2019BOLOGNA - ''Ce la metteremo tutta per ripetere il grande successo dell'Umbria. Lo so che l'Emilia-Romagna e' una realta' diversa e la dinamica di partenza non e' la stessa, ma sento anche nella mia Regione un vento favorevole, una grande voglia di cambiamento. Gli emiliani-romagnoli possono avere molto di piu' di quello che gia' hanno: porteremo il modello delle amministrazioni leghiste di Lombardia e Veneto. Con Fontana e Zaia faro' dei pre-accordi, dalla sanita' al turismo, per sviluppare una stretta collaborazione''. Lo dice Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra in Emilia-Romagna, intervistata da La Stampa. E aggiunge: ''Il nostro leader in campo fara' la differenza'', ''il Pd puo' fare tutti gli accordi che vuole con i 5 stelle ma gli elettori non sono pacchi postali, non sono degli stupidi del villaggio che loro possono portare di qua e di la'. Gli elettori grillini non votano Bonaccini perche' hanno smesso di votare il Pd proprio a causa di Bonaccini''.