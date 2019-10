CROLLO M5S PER TRADIMENTO

martedì 29 ottobre 2019''Il mio maggior orgoglio è avere riavvicinato alla passione politica tanti disillusi. L'incremento di 9 punti dell'affluenza al voto è il risultato più bello. Poi, siccome sono un perfezionista e non mi accontento, ho già chiesto ai consiglieri neoeletti il prossimo fine settimana di essere ai gazebo nelle piazze per andare a parlare agli umbri che ancora non hanno scelto''. Così Matteo Salvini, in una intervista a La Verità, sul voto in Umbria. E sul tracollo M5S aggiunge: ''E l'effetto del tradimento. È come se la Lega domani si alleasse con il Pd: posso portare a casa anche 38 ministeri, ma i miei elettori giustamente mi mandano a quel paese. Sei nato contro i poteri forti, i sistemi, le banche, Bibbiano, mafia capitale, hai denunciato Sanitopoli e poi fai le capriole: perdi tutta la credibilità che avevi. Sono curioso di vedere che cosa faranno in Calabria ed Emilia Romagna''. Luigi Di Maio ha già detto che l'esperimento dell'alleanza con il Pd è finito…. ''Di Maio ci ha abituato a dire tutto e il contrario di tutto. Aveva detto 'mai con il Pd e mai con Renzi' e adesso sta governando con loro. Penso che adesso tutti gli italiani abbiano capito perché la Lega ha staccato la spina''. Prevede la caduta del governo dopo le regionali dell'Emilia Romagna? ''Io ragiono passo dopo passo. Sicuramente l'Umbria è un segnale chiaro, poi a gennaio arriveranno Calabria ed Emilia Romagna, due regioni governate dalla sinistra, e sono estremamente fiducioso. Quanto rimarranno attaccati alla poltrona, non lo so dire; intanto offriamo il cambiamento ad alcuni milioni di italiani che andranno a votare in primavera''.