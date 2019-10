SCHIAFFO IN FACCIA A CONTE

lunedì 28 ottobre 2019''Per la prima volta da quando e' in politica il premier Giuseppe Conte, che lo ricordiamo finora non ha mai preso un voto e non e' mai stato eletto da nessuno, ha voluto metterci la faccia in una competizione elettorale ed entrare direttamente in campo, in Umbria, portando il Governo a Narni per una passerella elettorale nell'ultimo giorno di campagna elettorale. Ci ha messo la faccia Conte, anche nella foto di Narni, e gli elettori umbri lo hanno preso a schiaffi, gonfiandogliela la faccia. Visto che non ha tessere di partito Conte in Umbria ci e' andato da presidente del Consiglio trasformandolo in un voto politico sul Governo, per cui adesso non puo' ridimensionarlo a voto locale senza conseguenze politiche. In un Stato serio un premier dopo una simile sconfitta si dimetterebbe, ma Conte ha gia' dimostrato che pur di mantenere la poltrona e' disposto a qualunque esercizio da funambolo. Ma prima o poi anche i funamboli piu' bravi sbagliano un salto...''. Lo afferma Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.