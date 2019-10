FONTANA: GOVERNO SURREALE

lunedì 28 ottobre 2019MILANO - Un risultato che dimostra che il governo non rappresenta la volonta' popolare e dovrebbe essere l'esecutivo, per primo, a trarne le conclusioni. Questo, in sintesi, il commento del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al risultato elettorale delle Regionali in Umbria a margine della conferenza dopogiunta a Palazzo Lombardia. ''Mi hanno fatto molto esultare, perche' e' la dimostrazione che esiste un'Italia reale che riesce ancora ad esprimersi, quando viene messa nelle condizioni di farlo, e poi un'Italia surreale che e' sempre piu' surreale ed e' rappresentata da un governo sempre piu' surreale''. A chi gli ha chiesto se sia un avviso di sfratto al Governo Conte, Fontana ha risposto che ''queste sono considerazioni che, se ha un minimo di dignita', questo governo dovrebbe fare da solo. E' un governo che sicuramente non rappresenta la volonta' popolare, alcuni padri costituenti hanno sostenuto che si possono fare alleanze parlamentari purche' non collidano con il sentimento popolare. Le ultime elezioni regionali e europee hanno dimostrato che il sentimento popolare non e' a favore dei due partiti che sono al governo. Quindi sono valutazioni che devono fare loro''. In merito quindi a possibili dimissioni del Governo, Fontana ha ribadito che ''non dobbiamo chiederle noi. Credo che sia il loro buon gusto a indurlo a capire cosa pensa il popolo italiano dei loro partiti e del loro modo di governare e di amministrare. Sono valutazioni che una persona di buon senso dovrebbe fare per conto proprio''.