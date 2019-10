AFD TRIONFA IN TURINGIA

lunedì 28 ottobre 2019Partito di destra che raccoglie consensi anche tra molti ex elettori della Cdu di Angela Merkel, Alternativa per la Germania (AfD) ha ottenuto il 23,4 per cento alle elezioni statali svoltesi in Turingia nella giornata di ieri, 27 ottobre. Un risultato pari a piu' del doppio del 10,6 per cento registrato dal partito al precedente voto per il rinnovo del parlamento del Land nel 2014. In questo modo, AfD diviene il secondo partito della Turingia dopo La Sinistra al 31 per cento. Un esito che, per il quotidiano ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', rafforza Bjoern Hoecke, fondatore e guida dell'Ala, corrente di ultradestra di AfD, presidente del partito in Turingia e suo candidato alle elezioni tenute ieri nel Land. Hoecke e l'Ala sono da tempo impegnati in un vivo confronto con la dirigenza di AfD, che critica la corrente di ultradestra per il culto della personalita' del suo leader, per la vicinanza con gli estremisti e perche' minaccerebbe l'unita' del partito. In questo dibattito, afferma la ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', dopo il voto in Turingia Hoecke e' piu' forte, tanto che potrebbe avviare quella corsa alla dirigenza nazionale di AfD alla quale ha piu' volte fatto allusione, pur senza aver ancora annunciato una candidatura ufficiale. ma queste sono solo malevole ricostruzioni della Faz, che da sempre è schierata con al Cdu di Angela Merkel, dal cui bacino elettorale AfD pesca molti dei voti che ieri l'hanno portato a più che raddoppiare in consensi in Turingia, con simmetrico calo della Cdu.