F.I.: VALANGA CDX SU PD-M5S

lunedì 28 ottobre 2019''Non è stata solo una vittoria, quella del centrodestra in Umbria, ma un'autentica valanga che ha letteralmente travolto il governo Conte bis e la maggioranza giallorossa, un mostro politico che gli elettori hanno liquidato in una regione tradizionalmente rossa alla vigilia di Halloween. Alla prima prova delle urne, i cittadini sono corsi a votare in massa contro l'accordicchio di Palazzo, lontano anni luce dalla volontà popolare, che è miseramente crollato sotto il principio di realtà. Quando si consente agli italiani di esercitare il sacrosanto diritto di voto, come purtroppo non si è fatto dopo la crisi di questa estate, il responso è sempre lo stesso: il centrodestra unito vince ovunque, ed è l'unica strada per contrastare la deriva illiberale in atto. Forza Italia ora deve moltiplicare l'impegno per riaffermare i suoi valori, che non devono restare schiacciati tra i sovranismi ora vincenti in tutta Europa - come dimostra il sorpasso di Ard sulla Cdu in Turingia - e le sinistre attualmente al governo. Nelle prossime elezioni regionali, a partire dall'Emilia, i nostri voti saranno determinanti per far vincere la coalizione e infliggere il colpo decisivo a questa maggioranza chiusa nei Palazzi e invisa alla grande maggioranza degli italiani. Che hanno, ora più che mai, il diritto di scegliere chi li deve governare''. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.