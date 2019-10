ZAIA: MERITO DI SALVINI!

lunedì 28 ottobre 2019''Il merito e' di Matteo Salvini: va riconosciuto che in questa partita ci ha messo la faccia come al solito. Ora sul carro dei vincitori salgono tutti, ma e' bene ricordare da dove siamo partiti e quanto lui ci abbia creduto''. Cosi' il governatore del Veneto Luca Zaia sulla sua pagina Facebook. ''Detto questo, il voto in Umbria e' segnale di due cose: la prima e' quella indicata dal contratto sociale di Rousseau, cioe' che il popolo ti delega a rappresentarlo e quando non lo rappresenti piu' ti toglie la delega. In Umbria, Rousseau - il filosofo le cui idee furono alla base della Rivoluzione francese, e non certo la piattaforma grillina che di rivoluzionario ha poco o nulla - torna quanto mai attuale. Il voto umbro e' quello di un popolo che si riprende il proprio futuro''. ''Seconda osservazione - continua poi il governatore - l'Umbria notifica lo sfratto al Governo. Ed un Governo serio, attento, rispettoso del popolo e non delle ''careghe'', se ne andrebbe a casa oggi stesso. Cosi' accadrebbe dappertutto''. Seconda osservazione - continua Zaia - l'Umbria notifica lo sfratto al Governo. Ed un Governo serio, attento, rispettoso del popolo e non delle 'cadreghe', se ne andrebbe a casa oggi stesso. Così accadrebbe dappertutto. Mi chiedo ad esempio come faccia Renzi ad accettare che il Governo resti in piedi dopo una batosta del genere, quando lui dopo il 4 dicembre per un referendum perso si dimise. Tanto più che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha mancato di rispetto agli elettori umbri dichiarando che il loro voto ha lo stesso peso di quello per la provincia di Lecce, offendendo contemporaneamente umbri e leccesi. Una vera vergogna''.