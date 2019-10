SALVINI: AFD VINCE UE CAMBIA

lunedì 28 ottobre 2019''L'Europa sta votando. Ieri i è votato in Turingia, in Germania. E lì i nostri alleati tedeschi che i giornali italiani rappresentano come nazisti ed estremisti, hanno preso tre volte i voti dei moderati della Merkel... I giornalisti italiani devono cominciare a farsi la domanda se l'Europa sta impazzendo, l'Italia e l'Umbria stanno impazzendo, oppure non sono tutti brutti, cattivi razzisti e fascisti, ma c'è semplicemente c'è voglio di lavoro bisogno di cambiare le regole. Continuano a dialogare con tutti ma siamo fermi nella nostra volontà di cambiare l'Europa''. Ospite di Radio 24, Matteo SALVINI commenta il voto in Turingia con l'exploit di Afd. Quando gli fanno notare le posizioni negazioniste di qualche leader di Afd, il leader della Lega replica: ''State scherzando?, non state parlando seriamente... Nel 2019 c'è qualcuno che nega l'Olocausto? Secondo la metà dei giornali italiani anche io sfilo coi nazisti e sono nazista, assassino, delinquente e ubriacone''.