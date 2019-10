UMBRIA ORA E' BLU!

lunedì 28 ottobre 2019PERUGIA, 28 OTT - Sara' la decima presidente della Regione Umbria la senatrice Donatella Tesei, eletta alla guida della coalizione di centro destra. La prima esponente non di centro sinistra a governare il cuore verde d'Italia. I presidenti della giunta regionale dell'Umbria eletti dalla sua istituzione nel 1970 (fino al 1995 dal Consiglio e poi a suffragio universale) sono stati tutti dell'area di sinistra, dai Pci Pietro Conti, Germano Marri e Francesco Mandarini, ai Pds Francesco Ghirelli, Claudio Carnieri, Bruno Bracalente e Maria Rita Lorenzetti (sostenuta dalla coalizione dell'Ulivo). Fino alla Pd Catiuscia Marini, che ha governato per due legislature, interrompendo la seconda con le sue dimissioni, a seguito dell'inchiesta sui presunti pilotati truccati all'ospedale di Perugia. Marini e' stata infine sostituita, per Statuto, come detto, da Fabio Paparelli, anche lui Pd. Le prime elezioni regionali si svolsero il 7 giugno 1970. Il Partito comunista italiano e' quindi il partito che ha annoverato la maggior parte dei presidenti (tre), ed ha governato dal 1970 al 1992 con il Partito socialista italiano. L'ultima legislatura, la decima, cominciata nel 2015, era guidata da una maggioranza con Pd, Sel e Psi. Ora la prima presidente di centro destra.