CIAO CIAO PD-M5S ASFALTATI

domenica 27 ottobre 2019Donatella Tesei, candidata del centrodestra si attesta tra il 56,5% e il 60,5% e vince le Regionali in Umrbia. Vincenzo Bianconi, sostenuto dal centrosinistra e dal M5S e' in un range tra 35,5% e il 39,5%. E' quanto stima il primo exit poll delle 23, a urne appena chiuse, di Consorzio Opinio per Rai. Il primo exit poll del Consorzio Opinio per la rai vede poi Claudio Ricci( della lista Italia civica) tra 1,5% e il 4,5. Tutti gli altri Candidati ( Emiliano Camuzzi, Rossano Rubicondi, Martina Carletti, Giuseppe Cirillo e Antonio Pappalardo) con un range che va da 0 all'1%. ''Ciao ciao giallorossi... nb, sono exit poll, aspettiamo i dati veri''. Lo scrive su Twitter Claudio Borghi, deputato della Lega e presidente della commissione Bilancio della Camera, commentando i primi exit poll che danno il candidato presidente del centrodestra, Donatella Tesei, distanziare di 20 punti il candidato di Pd e M5s, Vincenzo Bianconi.