LUNEDI' DIMISSIONI DI CONTE

giovedì 24 ottobre 2019''Liberi i singoli ministri di fare comizi se questo non sottrae tempo al loro lavoro istituzionali, ci mancherebbe, ma che il Governo nell'ultimo giorno di campagna elettorale in Umbria, a poche ore dal silenzio elettorale prima del voto, organizzi appositamente un 'evento di Governo', come annunciato da Palazzo Chigi, a Narni domani mattina fa davvero sorridere, anche se in realta' ci sarebbe da piangere''. Cosi' il senatore della Lega Roberto Calderoli, vice presidente del Senato che aggiunge: ''se il Governo politicizza questo voto, come se fosse un test per la sua tenuta, nessun problema, ma lunedi' ci aspettiamo altrettanta coerenza nel valutare le conseguenze politiche del voto umbro, per cui ci aspettiamo le dimissioni in caso di sconfitta della loro coalizione''. Ma poi, continua: ''davvero pensano che esibendo Conte e Di Maio come fossero nani e ballerine gli umbri cambieranno idea? Io fino a poco fa ero convinto e sicuro che in Umbria avremmo vinto, ma adesso che sono scesi in campo Conte e Di Maio sono sicuro che vinceremo con oltre dieci punti di scarto''.