MANOVRA, NUMERI FARLOCCHI

giovedì 24 ottobre 2019''Con la Germania in recessione le stime della manovra non sono prudenti, sono sballate purtroppo. I numeri sono farlocchi''. Lo ha detto l'ex sottosegretario all'Economia leghista Massimo Garavaglia rispondendo ai giornalisti a margine di un convegno promosso dalla Lega a Roma sul salario minimo. ''Non ci piace la miriade di tasse, come quella sulla plastica da 2 miliardi, che non pagano le aziende, ma le aziende e poi i consumatori, quindi di fatto sono tasse in piu' per 2 miliardi'', ha aggiunto il deputato. ''In totale sono almeno 5 miliardi di tasse in piu' nella manovra''. Sul salario minimo secondo Garavaglia ''cosi' come impostato e' dannoso per i lavoratori, che si trovano senza welfare aziendale, e per le aziende perche' le mette fuori mercato. Chiudono 250 aziende al giorno, li' il salario minimo e' zero - ha affermato -. Il nostro problema e' fare Pil''. ''Inoltre e' una manovra divisiva, mette giovani contro anziani, dipendenti contro autonomi e partite Iva - ha detto -: il nostro Paese ha bisogno di fare squadra, di crescere tutti insieme. Con questa manovra di sicuro andiamo a scatafascio''.