39 MORTI: COLPA EX DELL'IRA

giovedì 24 ottobre 2019LONDRA - La polizia britannica ha mobilitato ingenti forze per indagare sul ritrovamento dei corpi di 39 migranti morti congelati all'interno del camion frigorifero individuato nei pressi del porto di Purfleet, nella contea dell'Essex. Gli investigatori ritengono che dietro quelle morti vi sia un'organizzazione criminale specializzata nel traffico di esseri umani le cui ramificazioni vanno bel aldila' del Regno Unito. Il quotidiano ''The Telegraph'' accusa la criminalita' vicina ai dissidenti dell'Ira, l'Esercito repubblicano irlandese, passati nella clandestinita' dopo gli ''accordi pace del Venerdi' santo'' che nel 2007 posero fine a circa trent'anni di guerra civile in Irlanda del Nord tra i protestanti unionisti e i cattolici repubblicani indipendentisti. Tale pista investigativa e' sostenuta dal fatto che l'autista del camion frigorifero, attualmente agli arresti, e' Mo Robinson, originario della contea di Armagh in Irlanda del Nord nota per una forte presenza di repubblicani. Inoltre, come ha rivelato la polizia bulgara, il camion stesso e' stato immatricolato in Bulgaria, ma subito dopo la registrazione nella citta' di Varna e' uscito dal paese senza piu' tornarvi. Il veicolo e' di proprieta' di una societa' intestata ad una ''cittadina irlandese'' della quale non sono stati resi noti i dettagli, A sua volta, la societa' e' registrata a Dublino, ma sembra che la sua sede effettiva sia in Irlanda del Nord. Secondo il ''Telegraph'', la regione di Varna sarebbe un centro di smistamento sulle vie del contrabbando di sigarette e di carburanti e qui sarebbero attive le organizzazioni criminali legate anche agli ambienti repubblicani dell'Irlanda del Nord.