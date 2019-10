BERLUSCONI: RENZI? MA VA LA'

giovedì 24 ottobre 2019''Come potrebbe essere mio delfino uno che ha fatto solo politica per tutta la vita e l'ha sempre fatta nei partiti di sinistra? Consiglio a Matteo Renzi di rivolgersi altrove, di dedicarsi a rinnovare la sua meta' campo. Non credo possa prendere voti di centro-destra, dopo essere stato proprio lui a far il governo piu' a sinistra della storia della Repubblica''. A dirlo, in un'intervista a Qn, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Per l'ex premier le elezioni regionali in Umbria ''saranno un primo avviso di sfratto per il governo rosso-giallo. Ma prima ancora sono l'occasione per l'Umbria per voltare finalmente pagina, dopo mezzo secolo di potere della sinistra''. In merito al suo ruolo, ''io sono il leader di Forza Italia sulla base del consenso che tanti elettori mi attribuiscono. Mi piacerebbe limitarmi a fare il padre nobile, ma il paese che amo credo abbia ancora bisogno di me, in Italia e all'estero'', dichiara Berlusconi. Il centrodestra, aggiunge, ''riparte dal cuore di milioni di italiani che ci vogliono uniti, al di la' delle differenze di temperamento, di stile ed anche di cultura politica''.