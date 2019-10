GELMINI: GOVERNO DRACULA

giovedì 24 ottobre 2019''Stanno partorendo una legge di bilancio lacrime e sangue, come mai si era vista negli ultimi anni. Quello Pd-M5S-Iv-Leu si conferma un governo Dracula. Il ceto medio viene letteralmente tartassato da una manovra che prevede entrate per 5 miliardi da nuove tasse. Aumentano le imposte ipotecarie e catastali, aumenta la cedolare secca sugli affitti (dal 10 al 12,5%), rincarano le imposte di registro sui contratti di compravendita (da 50 a 150 euro). E poi nuove tasse sui giochi, sugli imballaggi di plastica, l'ormai famigerata sugar tax (costeranno di piu' l'aranciata e il chinotto). E ancora, aumentano i bolli sui certificati penali, le tasse sui prodotti inquinanti, sara' piu' caro il diesel per i veicoli da trasporto, aumenteranno le tasse sulle sigarette, anche su quelle elettroniche. Un governo senza idee e senza una visione strategica raschia il fondo del barile con un indecente attacco alle famiglie e alle imprese. Forza Italia fara' le barricate, nel Paese e in Parlamento, per fermare questi impostori''. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.