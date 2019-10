DAL BELGIO, TIR CON 39 MORTI

mercoledì 23 ottobre 2019LONDRA - La polizia britannica ritiene che il tir con a bordo 39 cadaveri di migranti, trovato questa mattina in una zona industriale nell'Est dell'Inghilterra, provenisse dalla citta' costiera di Zeebrugge, in Belgio. Dalle prime indagini emerge che il veicolo e' arrivato a Purfleet, a circa 25 chilometri a Est di Londra, da Zeebrugge poco dopo le 23:30 di ieri sera (1.30 in Italia). Il tir, guidato da un uomo di 25 anni dell'Irlanda del Nord, ha lasciato l'area portuale sulle rive del Tamigi poco dopo lo le 00.05, secondo le indagini condotte dalla polizia della contea dell'Essex. Verso le 00.40, il servizio di ambulanze della regione dell'Inghilterra orientale ha contattato la polizia per riferire di aver individuato 39 morti all'interno del container di un camion nella zona industriale di Waterglade, a circa 2 chilometri da Purfleet. In una dichiarazione, le forze di sicurezza hanno spiegato che la motrice del camion arriva in origine dall'Irlanda del Nord, mentre il container e' registrato in Bulgaria. ''Questa sara' un'indagine lunga e complessa. Continuiamo a lavorare con le autorita' locali e internazionali per raccogliere le informazioni necessarie e identificare coloro che hanno purtroppo perso la vita'', ha spiegato un portavoce della polizia. Anche la procura federale del Belgio ha aperto un'indagine sui 39 corpi trovati in Inghilterra.